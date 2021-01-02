ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Холодные ноги могут указывать на повышенный уровень сахара в крови

02.01.2021 13:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Холодные ноги могут указывать на повышенный уровень сахара в крови
Иллюстративное фото
Если ноги мёрзнут из-за того, что на улице или в доме не достаточно тепло – это нормальное явление. Но если даже в тёплом помещении ваши ноги “ледяные” – это повод проверить вашу кровь на содержание в ней глюкозы. Материалами на данную тему поделилось издание Express.
По данным специалистов из компании Diabetes UK (Великобритания), к холодным ногам может привести постоянное повышение сахара в крови, в результате чего происходит повреждение проводимости нервных окончаний. Такое состояние чаще всего возникает при развитии диабета второй степени.

“Многим известно, что нашему организму необходима глюкоза, как важный источник энергии. Однако резкое повышение сахара в крови может вызвать повреждение сосудов, которые обеспечивают жизненно важные органы и системы. В повреждённых сосудах происходит скопление холестериновых бляшек из-за чего ухудшается продвижение крови по сосудам. Нарушение кровообращения и становится одной из причин появления постоянно холодных ног”, – пояснил доктор Крис Стил.


Высокий уровень сахара в крови так же наносит вред и нервам, из-за чего появляется ряд неприятных ощущений в конечностях (онемение, покалывание, частый спазм мышц, боль в ногах, медленно заживающие раны и др.).

Появление таких симптомов должно стать поводом для обращения к врачам, с обязательным прохождением обследований и сдачи анализов для своевременного выявления такого грозного заболевания, как диабет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появление таких симптомов должно стать поводом для обращения к врачам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия ввела единую электронную визу для въезда иностранцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика