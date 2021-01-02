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“Многим известно, что нашему организму необходима глюкоза, как важный источник энергии. Однако резкое повышение сахара в крови может вызвать повреждение сосудов, которые обеспечивают жизненно важные органы и системы. В повреждённых сосудах происходит скопление холестериновых бляшек из-за чего ухудшается продвижение крови по сосудам. Нарушение кровообращения и становится одной из причин появления постоянно холодных ног”, – пояснил доктор Крис Стил.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Холодные ноги могут указывать на повышенный уровень сахара в крови Появление таких симптомов должно стать поводом для обращения к врачам.

По данным специалистов из компании Diabetes UK (Великобритания), к холодным ногам может привести постоянное повышение сахара в крови, в результате чего происходит повреждение проводимости нервных окончаний. Такое состояние чаще всего возникает при развитии диабета второй степени.Высокий уровень сахара в крови так же наносит вред и нервам, из-за чего появляется ряд неприятных ощущений в конечностях (онемение, покалывание, частый спазм мышц, боль в ногах, медленно заживающие раны и др.).Появление таких симптомов должно стать поводом для обращения к врачам, с обязательным прохождением обследований и сдачи анализов для своевременного выявления такого грозного заболевания, как диабет.