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Холодные ноги могут указывать на повышенный уровень сахара в крови
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По данным специалистов из компании Diabetes UK (Великобритания), к холодным ногам может привести постоянное повышение сахара в крови, в результате чего происходит повреждение проводимости нервных окончаний. Такое состояние чаще всего возникает при развитии диабета второй степени.
“Многим известно, что нашему организму необходима глюкоза, как важный источник энергии. Однако резкое повышение сахара в крови может вызвать повреждение сосудов, которые обеспечивают жизненно важные органы и системы. В повреждённых сосудах происходит скопление холестериновых бляшек из-за чего ухудшается продвижение крови по сосудам. Нарушение кровообращения и становится одной из причин появления постоянно холодных ног”, – пояснил доктор Крис Стил.
Высокий уровень сахара в крови так же наносит вред и нервам, из-за чего появляется ряд неприятных ощущений в конечностях (онемение, покалывание, частый спазм мышц, боль в ногах, медленно заживающие раны и др.).
Появление таких симптомов должно стать поводом для обращения к врачам, с обязательным прохождением обследований и сдачи анализов для своевременного выявления такого грозного заболевания, как диабет.
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Появление таких симптомов должно стать поводом для обращения к врачам.
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