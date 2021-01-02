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Почобут: «22020-й был для Лукашенко как 1943 год для Вермахта. Еще силен, но уже несешь невосполнимые потери»
Источник материала: UDF
Фото: Пул Первого
– Чудеса современной техники позволили-таки ознакомиться с новогодним выступлением главного политического лузера 2020, –
То есть даже во время новогоднего поздравления, где традиционно правитель общается сам на сам с народом, Лукашенко «вдруг» потребовалась поддержка дабы создать образ «народного президента»
Третье. Новаторство по форме компенсировалось консервативным содержанием. «Голод на Западе, а у нас хорошо», «Мы все осознали, что можем потерять» и прочими мантрами-заклинаниями. Предложить что-то новое, что «зажжет» общество и позволит отвоевать утерянные симпатии большинства, он не может. Поэтому повторяет одно и то же, причем, часто одними и теми же словами.
Четвертое. 2020-й был для Лукашенко как 1943 год для Вермахта. Еще силен, но уже несешь невосполнимые потери. Тем временем его новогоднее выступление можно было вставить в любой другой год, и никто особой подмены бы не заметил.
Пятое. Вывод – пропагандистский выстрел прошел мимо. Кроме насилия и репрессий иных действующих инструментов у Лукашенко не осталось. И это будет определять действительность 2021 года.
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Почобут: «22020-й был для Лукашенко как 1943 год для Вермахта. Еще силен, но уже несешь невосполнимые потери»
Тем временем его новогоднее выступление можно было вставить в любой другой год.
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