Источник материала: UDF



Фото: Пул Первого

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почобут: «22020-й был для Лукашенко как 1943 год для Вермахта. Еще силен, но уже несешь невосполнимые потери» Тем временем его новогоднее выступление можно было вставить в любой другой год.

– Чудеса современной техники позволили-таки ознакомиться с новогодним выступлением главного политического лузера 2020, –. – Первое. Выступление Лукашенко происходило в режиме предвыборного клипа. Второе. Он четко понимает, что чары его харизмы на общество уже не действуют. Поэтому в финале появляются имеющие хотя бы минимальную узнаваемость #ябатьки.То есть даже во время новогоднего поздравления, где традиционно правитель общается сам на сам с народом, Лукашенко «вдруг» потребовалась поддержка дабы создать образ «народного президента»Третье. Новаторство по форме компенсировалось консервативным содержанием. «Голод на Западе, а у нас хорошо», «Мы все осознали, что можем потерять» и прочими мантрами-заклинаниями. Предложить что-то новое, что «зажжет» общество и позволит отвоевать утерянные симпатии большинства, он не может. Поэтому повторяет одно и то же, причем, часто одними и теми же словами.Четвертое. 2020-й был для Лукашенко как 1943 год для Вермахта. Еще силен, но уже несешь невосполнимые потери. Тем временем его новогоднее выступление можно было вставить в любой другой год, и никто особой подмены бы не заметил.Пятое. Вывод – пропагандистский выстрел прошел мимо. Кроме насилия и репрессий иных действующих инструментов у Лукашенко не осталось. И это будет определять действительность 2021 года.