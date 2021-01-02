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Почобут: «22020-й был для Лукашенко как 1943 год для Вермахта. Еще силен, но уже несешь невосполнимые потери»

02.01.2021 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почобут: «22020-й был для Лукашенко как 1943 год для Вермахта. Еще силен, но уже несешь невосполнимые потери»
Фото: Пул Первого
Известный белорусский журналист оценил новогоднее обращение Александра Лукашенко как пропагандистский выстрел в пустоту.

– Чудеса современной техники позволили-таки ознакомиться с новогодним выступлением главного политического лузера 2020, – пишет Анджей Почобут. – Первое. Выступление Лукашенко происходило в режиме предвыборного клипа. Второе. Он четко понимает, что чары его харизмы на общество уже не действуют. Поэтому в финале появляются имеющие хотя бы минимальную узнаваемость #ябатьки.

То есть даже во время новогоднего поздравления, где традиционно правитель общается сам на сам с народом, Лукашенко «вдруг» потребовалась поддержка дабы создать образ «народного президента»

Третье. Новаторство по форме компенсировалось консервативным содержанием. «Голод на Западе, а у нас хорошо», «Мы все осознали, что можем потерять» и прочими мантрами-заклинаниями. Предложить что-то новое, что «зажжет» общество и позволит отвоевать утерянные симпатии большинства, он не может. Поэтому повторяет одно и то же, причем, часто одними и теми же словами.

Четвертое. 2020-й был для Лукашенко как 1943 год для Вермахта. Еще силен, но уже несешь невосполнимые потери. Тем временем его новогоднее выступление можно было вставить в любой другой год, и никто особой подмены бы не заметил.

Пятое. Вывод – пропагандистский выстрел прошел мимо. Кроме насилия и репрессий иных действующих инструментов у Лукашенко не осталось. И это будет определять действительность 2021 года.
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Тем временем его новогоднее выступление можно было вставить в любой другой год.
 
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