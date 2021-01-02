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Самая пожилая в мире женщина 2 января отмечает 118-й день рождения
Источник материала: ОНТ
Сама пожилая в мире женщина, японка Канэ Танака, 2 января отмечает свой день рождения – ей исполнилось 118 лет. Новость
Из-за пандемии COVID-19 японка минимизировала свои контакты и почти не встречается с родственниками, поэтому с почетной датой ее лично поздравили работники дома престарелых, в котором она живет.
Абсолютный рекорд по долголетию закреплен в Книге рекордов Гиннесса за француженкой Жанне Кальман. Она погибла в 1997 году на 123-м году жизни.
По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в стране проживает более 80 тысяч людей в возрасте старше 100 лет, из них 88% являются женщинами.
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Сама пожилая в мире женщина, японка Канэ Танака, 2 января отмечает свой день рождения – ей исполнилось 118 лет. Новость сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Из-за...
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