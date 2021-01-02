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Гирлянда стала причиной пожара в квартире в Орше

02.01.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гирлянда стала причиной пожара в квартире в Орше

Короткое замыкание гирлянды на елке вызвало пожар в квартире в Орше, пострадал один человек. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел утром первого января, в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Воз-ан-Влен в Орше. Заметившие задымление подъезда соседи вызвали спасателей. Как выяснилось, горела квартира, расположенная на четвертом этаже.

Прибывшие на место спасатели нашли лежащего в своей кровати 49-летнего хозяина квартиры и вынесли его на свежий воздух. Вскоре после медосмотра мужчину отвезли в больницу – с ожогом верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения.



Пожар был оперативно ликвидирован. Огонь повредил имущество в квартире, закоптил потолок и стены.

По мнению специалистов, причиной пожара стало нарушение правил использования электросетей и электрооборудования и короткое замыкание елочной гирлянды.

Фото МЧС

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Короткое замыкание гирлянды на елке вызвало пожар в квартире в Орше, пострадал один человек. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел утром первого января, в...
 
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