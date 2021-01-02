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ДТП в Свислочском районе: погибли два человека, возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
В результате ДТП в Свислочском районе погибли два человека, есть пострадавшие. Об этом
По предварительным данным, авария произошла в районе шести часов вечера. Легково автомобиль «Ауди», управляемый 26-летней девушкой, ехал по автодороге Свислочь – Доброволя. На втором километре водитель съехала на обочину, после чего потеряла управление и выехала на встречную полосу, где в лоб столкнулась с «Фиатом».
Авария унесла жизнь 48-летней пассажирки, сидевшей на переднем сидении «Ауди», пристегнутой ремнем. Также погиб 69-летний мужчина, который ехал на заднем сидении «Фиата».
Травмы получили оба водителя и еще двое пассажиров из обоих машин. Их экстренно госпитализировали. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
По данным пресс-службы
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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В результате ДТП в Свислочском районе погибли два человека, есть пострадавшие. Об этом сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. По предварительным данным,...
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