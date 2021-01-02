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Сэйв вратаря минского «Динамо» назван лучшим в КХЛ в 2020 году

02.01.2021 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сэйв канадского вратаря минского «Динамо» Дэнни Тэйлора возглавил десятку лучших спасений года в Континентальная хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тэйлор совершил этот сэйв девятого октября в игре против «Куньлуня». Минчане вели со счетом 1:0. В третьем периоде гости играли в большинстве и имели отличный шанс сравнять счет в большинстве, но канадец в падении не позволил сопернику поразить пустой угол ворот. Игра в итоге завершилась со счетом 2:0.

 
 
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Сэйв канадского вратаря минского «Динамо» Дэнни Тэйлора возглавил десятку лучших спасений года в Континентальная хоккейной лиге.
 
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