Сэйв вратаря минского «Динамо» назван лучшим в КХЛ в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Сэйв канадского вратаря минского «Динамо» Дэнни Тэйлора возглавил десятку лучших спасений года в Континентальная хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тэйлор совершил этот сэйв девятого октября в игре против «Куньлуня». Минчане вели со счетом 1:0. В третьем периоде гости играли в большинстве и имели отличный шанс сравнять счет в большинстве, но канадец в падении не позволил сопернику поразить пустой угол ворот. Игра в итоге завершилась со счетом 2:0.