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Белорусы Каталонии записали потрясающее видео об освобождении нашей страны
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Каталонии записали потрясающее видео об освобождении нашей страны
На помощь приходит Дед Мороз!
Белорусы Каталонии записали в барселонской тюрьме потрясающее
Видео посвящено белорусским пенсионеркам, которых задерживают за участие в мирных акциях.
На помощь приходит Дед Мороз!
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На помощь приходит Дед Мороз!
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