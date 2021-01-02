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"Заговор классиков". Бенкендорф. Главнокомандующий русской литературы

02.01.2021 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Заговор классиков". Бенкендорф. Главнокомандующий русской литературы

Именно Александр Христофорович Бенкендорф решал судьбы Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Кто он: мучитель или союзник наших классиков? 

© Photo : Facebook / Евгения Пастернак
Пастернак: чтобы нас понял русский подросток, пришлось написать предисловие

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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