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Девочка написала письмо Зубной фее и растрогала маму
Источник материала: СТВ
Дети время от времени беспокоятся о том, чтобы сказочные персонажи вроде Деда Мороза и Зубной феи могли попасть к ним в комнату для исполнения своего долга. С такой проблемой столкнулась и маленькая девочка.
Как
Когда Карден вернулась после небольшого перерыва, то увидела, что возле «двери» лежит записка, которую оставила дочь. Женщина с любопытством посмотрела, что же там написано.
«Можете, пожалуйста, переместить свою дверь, чтобы моя мамуля могла сделать косметический ремонт? Заранее спасибо», –
Увидев эту записку, Либби была растрогана. Сначала женщина планировала убрать наклейку на время ремонта, но после прочтения этого послания передумала. Карден заверила дочь, что сможет закончить свою работу так, чтобы дверь для Зубной феи не пострадала.
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Дети время от времени беспокоятся о том, чтобы сказочные персонажи вроде Деда Мороза и Зубной феи могли попасть к ним в комнату для исполнения своего долга. С такой...
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