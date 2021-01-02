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Девочка написала письмо Зубной фее и растрогала маму

02.01.2021 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дети время от времени беспокоятся о том, чтобы сказочные персонажи вроде Деда Мороза и Зубной феи могли попасть к ним в комнату для исполнения своего долга. С такой проблемой столкнулась и маленькая девочка. 

Как сообщает The Sun, Либби Карден захотела отремонтировать комнату своей маленькой дочери. Женщина красила стены, а затем ненадолго отлучилась. Стоит отметить, что в комнате девочки возле стены есть «дверь», через которую Зубная фея должна попадать в дом. 

Девочка написала письмо Зубной фее и растрогала маму
Фото: tiktok.com/@mrscarden 

Когда Карден вернулась после небольшого перерыва, то увидела, что возле «двери» лежит записка, которую оставила дочь. Женщина с любопытством посмотрела, что же там написано. 

Девочка написала письмо Зубной фее и растрогала маму
Фото: tiktok.com/@mrscarden 

«Можете, пожалуйста, переместить свою дверь, чтобы моя мамуля могла сделать косметический ремонт? Заранее спасибо», – говорилось в послании Зубной фее. 

Девочка написала письмо Зубной фее и растрогала маму
Фото: tiktok.com/@mrscarden 

Увидев эту записку, Либби была растрогана. Сначала женщина планировала убрать наклейку на время ремонта, но после прочтения этого послания передумала. Карден заверила дочь, что сможет закончить свою работу так, чтобы дверь для Зубной феи не пострадала. 

Кстати, ранее мы рассказывали про школьника, которому тоже удалось растрогать родителей. Ребёнок отказался от своего подарка ради другого мальчика – здесь подробности

Люди в материале: Либби Карден, Libby Carden

 
 
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Дети время от времени беспокоятся о том, чтобы сказочные персонажи вроде Деда Мороза и Зубной феи могли попасть к ним в комнату для исполнения своего долга. С такой...
 
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