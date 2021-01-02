В письмо за Лукашенко уже вносят всех подряд: людьми спорта вдруг стали учителя и идеологи

Источник материала: Салiдарнасць

30 декабря НОК отчитался о том, что число подписантов провластного письма достигло красивой цифры в 5 тысяч – хотя на самом деле некоторые люди внесены в список по два раза, а некоторые опровергли подпись, но не были вычеркнуты, так что в 2020-м количество по факту так и не дотянуло до планки, пишет Трибуна .

Если число поддерживающих призывы SOS BY растет органически (и уже почти достигло двух тысяч), то есть ощущение, что для достижения «провластного юбилея» в 2020-м система гнала без разбора.

Для этого достаточно просмотреть подписи, собранные после четвертой тысячи, – сотни подписантов уже даже не заморачиваются такой мелочью, как указание вида спорта, в списке присутствуют такие уважаемые специалисты, как ветеринарный врач УО «ГОЦОР по прикладным видам спорта», заведующий организационно-методическим кабинетом диспансера спортивной медицины, администратор ГУ «Островецкий районный ФСК» или просто «работник спортивной организации».

Ну а с 4700-х номеров стеснение пропало вовсе – в список пачками посыпались те, у кого в графе достижений значилось «спортсмен-любитель».

Как выяснила «Трибуна» в списке оказались учителя и директоры школ, гардеробщицы, чиновники райисполкомов, идеологи, сотрудники МЧС, РОВД, представители профсоюзов, сотрудники учреждений культуры…