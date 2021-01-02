Казахстан отказался от смертной казни

Казахстан присоединился ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Закон о ратификации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 2 января.





Казахстан обязуется не применять смертную казнь и принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.