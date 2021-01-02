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Казахстан отказался от смертной казни

02.01.2021 13:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Казахстан присоединился ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Закон о ратификации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 2 января.

Казахстан отказался от смертной казни

Казахстан обязуется не применять смертную казнь и принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Однако, отмечает InformБюро, Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания подозреваемого виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера.

 
 
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Казахстан присоединился ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни....
 
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