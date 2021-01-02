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Трамп намерен обнародовать «огромное количество доказательств» фальсификаций на выборах

02.01.2021 13:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дональд Трамп намерен обнародовать «огромное количество доказательств» фальсификаций на выборах президента. Сделать это он хочет 6 января, когда парламент США должен утвердить Джо Байдена в должности президента.

Трамп намерен обнародовать «огромное количество доказательств» фальсификаций на выборах

Трамп вновь призвал своих сторонников в этот день провести митинг в Вашингтоне.

«Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 6 января», — написал действующий президент в своем твиттере, добавив, что конкретное место митинга сообщит позже.

Президентские выборы прошли 3 ноября, для победы необходимо было набрать 270 голосов выборщиков. По подсчетам CNN, Байден получил 306 голосов, а Трамп — 232.

Трамп отказался признать результаты выборов. Он утверждает, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требует пересмотреть итоги.

Инаугурация избранного президента назначена на 20 января, отмечает РБК.

 
 
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Дональд Трамп намерен обнародовать «огромное количество доказательств» фальсификаций на выборах президента. Сделать это он хочет 6 января, когда парламент США...
 
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