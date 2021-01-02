Дональд Трамп намерен обнародовать «огромное количество доказательств» фальсификаций на выборах президента. Сделать это он хочет 6 января, когда парламент США должен утвердить Джо Байдена в должности президента.





Трамп вновь призвал своих сторонников в этот день провести митинг в Вашингтоне.

«Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 6 января», — написал действующий президент в своем твиттере , добавив, что конкретное место митинга сообщит позже.

Президентские выборы прошли 3 ноября, для победы необходимо было набрать 270 голосов выборщиков. По подсчетам CNN, Байден получил 306 голосов, а Трамп — 232.

Трамп отказался признать результаты выборов. Он утверждает, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требует пересмотреть итоги.