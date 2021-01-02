Источник материала: UDF



Фото: Reuters

Беларускай праўдзе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гончарик: «Беларусь сегодня – кипящий котел без выхлопных клапанов» Лукашенко неадекватно реагирует на ситуацию.

- Год выдался действительно крысиным. Ни экономически, ни психологически он не задался, единственное, что радует – общество пробудилось, и возвращение назад невозможно, – считаетПочему общество взорвалось именно в 2020 год? Ведь были предыдущие 26 лет правления Лукашенко и молчание большинства?- Недовольство копилось не один год. Фальсификация выборов сработала как детонатор, власть сама бросила спичку в подготовленный костер. Насилие еще больше разожгло народное возмущение. А новое поколение, которое пришло на смену, нынче проповедует другие ценности, кроме чарки и шкварки, – отметил политик.- Страна сегодня – кипящий котел без выхлопных клапанов. Любая попытка еще больше закрыть их приведет к неизбежному взрыву. Весна покажет. Силы, которые накапливаются внутри общества, не находят выхода. Делать ставку на одного человека и верить ему уже невозможно: он уже отказался даже от обещанной конституционной реформы, – констатировал Владимир Гончарик.- Лукашенко преследует две цели. Первая – отвлечь пустышкой внимание общества от реальной проблемы, вторая – попытка решить проблему своей личной власти. Вторая задача для него главнее, – отмечает политик.– Судя по заявлениям последних месяцев (внешняя угроза, мятеж, цветная революция), он неадекватно реагирует на ситуацию. Проблема заключается только в одном человеке, после решения главной проблемы – выборы и налаживание цивилизованной жизни.С прогнозами Владимир Гончарик не торопится:- Давайте будем оптимистами и доживем до весны. Тем более, следующий год – год Быка, а это – мощь, сила и весна.