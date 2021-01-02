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Гончарик: «Беларусь сегодня – кипящий котел без выхлопных клапанов»
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
- Год выдался действительно крысиным. Ни экономически, ни психологически он не задался, единственное, что радует – общество пробудилось, и возвращение назад невозможно, – считает Владимир Гончарик.
Почему общество взорвалось именно в 2020 год? Ведь были предыдущие 26 лет правления Лукашенко и молчание большинства?
- Недовольство копилось не один год. Фальсификация выборов сработала как детонатор, власть сама бросила спичку в подготовленный костер. Насилие еще больше разожгло народное возмущение. А новое поколение, которое пришло на смену, нынче проповедует другие ценности, кроме чарки и шкварки, – отметил политик.
- Что дальше? Пять месяцев мирного протеста сменила жестокая реакция режима Лукашенко, который неустанно закручивает гайки. Удастся ли ему вернуть страну в гетто?
- Страна сегодня – кипящий котел без выхлопных клапанов. Любая попытка еще больше закрыть их приведет к неизбежному взрыву. Весна покажет. Силы, которые накапливаются внутри общества, не находят выхода. Делать ставку на одного человека и верить ему уже невозможно: он уже отказался даже от обещанной конституционной реформы, – констатировал Владимир Гончарик.
- Однако 11-12 февраля 2021 году Лукашенко собирает 2700 человек на Всебеларуское народное собрание – более масштабной сходки страна еще не знала. Зачем Лукашенко пир во время чумы?
- Лукашенко преследует две цели. Первая – отвлечь пустышкой внимание общества от реальной проблемы, вторая – попытка решить проблему своей личной власти. Вторая задача для него главнее, – отмечает политик.
– Судя по заявлениям последних месяцев (внешняя угроза, мятеж, цветная революция), он неадекватно реагирует на ситуацию. Проблема заключается только в одном человеке, после решения главной проблемы – выборы и налаживание цивилизованной жизни.
С прогнозами Владимир Гончарик не торопится:
- Давайте будем оптимистами и доживем до весны. Тем более, следующий год – год Быка, а это – мощь, сила и весна.
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Лукашенко неадекватно реагирует на ситуацию.
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