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Гончарик: «Беларусь сегодня – кипящий котел без выхлопных клапанов»

02.01.2021 13:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гончарик: «Беларусь сегодня – кипящий котел без выхлопных клапанов»
Фото: Reuters
Фальсификация выборов стала детонатором протестов: власть сама бросила спичку в подготовленный костер. Так оценил итоги уходящего 2020 года кандидат в президенты-2001 Владимир Гончарик в комментарии Беларускай праўдзе.

- Год выдался действительно крысиным. Ни экономически, ни психологически он не задался, единственное, что радует – общество пробудилось, и возвращение назад невозможно, – считает Владимир Гончарик.

Почему общество взорвалось именно в 2020 год? Ведь были предыдущие 26 лет правления Лукашенко и молчание большинства?

- Недовольство копилось не один год. Фальсификация выборов сработала как детонатор, власть сама бросила спичку в подготовленный костер. Насилие еще больше разожгло народное возмущение. А новое поколение, которое пришло на смену, нынче проповедует другие ценности, кроме чарки и шкварки, – отметил политик.

- Что дальше? Пять месяцев мирного протеста сменила жестокая реакция режима Лукашенко, который неустанно закручивает гайки. Удастся ли ему вернуть страну в гетто?

- Страна сегодня – кипящий котел без выхлопных клапанов. Любая попытка еще больше закрыть их приведет к неизбежному взрыву. Весна покажет. Силы, которые накапливаются внутри общества, не находят выхода. Делать ставку на одного человека и верить ему уже невозможно: он уже отказался даже от обещанной конституционной реформы, – констатировал Владимир Гончарик.

- Однако 11-12 февраля 2021 году Лукашенко собирает 2700 человек на Всебеларуское народное собрание – более масштабной сходки страна еще не знала. Зачем Лукашенко пир во время чумы?

- Лукашенко преследует две цели. Первая – отвлечь пустышкой внимание общества от реальной проблемы, вторая – попытка решить проблему своей личной власти. Вторая задача для него главнее, – отмечает политик.
– Судя по заявлениям последних месяцев (внешняя угроза, мятеж, цветная революция), он неадекватно реагирует на ситуацию. Проблема заключается только в одном человеке, после решения главной проблемы – выборы и налаживание цивилизованной жизни.

С прогнозами Владимир Гончарик не торопится:

- Давайте будем оптимистами и доживем до весны. Тем более, следующий год – год Быка, а это – мощь, сила и весна.
 
 
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