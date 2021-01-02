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Участников Всебелорусского собрания внесут в санкционный список

02.01.2021 13:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Участников Всебелорусского собрания внесут в санкционный список
Участников Всебелорусского собрания внесут в «черные списки» / БЕЛТА
Всебелорусское народное собрание, которое планирует созвать Александр Лукашенко, является «высшей формой обмана народа и надругательства над демократией».

Об этом говорится в заявлении Народного антикризисного управления, опубликованном в его телеграм-канале.

Собрание назначено на 11-12 февраля 2021 года. В нем должны принять участие 2700 человек — именно столько вмещает зал дворца.

В заявлении НАК отмечается, что теперешняя белорусская власть нелегитимна:

«В августе 2020-го после наглой фальсификации выборов в Беларуси произошел силовой захват власти, а народ был лишен права голоса, ограничен в правах».


В связи с этим НАК считает собрание нелегитимным:

«Кроме собственной отставки, любые инициативы нелегитимной власти нелегитимны».


Проведение Всеблорусского собрания называется очередной политической манипуляцией с целью придать власти Лукашенко легитимность в глазах белорусов и международного сообщества.

НАК заявляет, что будет выступать за внесение участников Всебелорусского собрания в санкционные списки и в базу единой книги регистрации преступлений — «как людей, грубо нарушающих Конституцию, права и свободы граждан Беларуси».
 
 
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