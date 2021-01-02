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Участников Всебелорусского собрания внесут в санкционный список
Источник материала: UDF
Участников Всебелорусского собрания внесут в «черные списки» / БЕЛТА
Об этом говорится в заявлении Народного антикризисного управления, опубликованном в его телеграм-канале.
Собрание назначено на 11-12 февраля 2021 года. В нем должны принять участие 2700 человек — именно столько вмещает зал дворца.
В заявлении НАК отмечается, что теперешняя белорусская власть нелегитимна:
«В августе 2020-го после наглой фальсификации выборов в Беларуси произошел силовой захват власти, а народ был лишен права голоса, ограничен в правах».
В связи с этим НАК считает собрание нелегитимным:
«Кроме собственной отставки, любые инициативы нелегитимной власти нелегитимны».
Проведение Всеблорусского собрания называется очередной политической манипуляцией с целью придать власти Лукашенко легитимность в глазах белорусов и международного сообщества.
НАК заявляет, что будет выступать за внесение участников Всебелорусского собрания в санкционные списки и в базу единой книги регистрации преступлений — «как людей, грубо нарушающих Конституцию, права и свободы граждан Беларуси».
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Собрание назначено на 11-12 февраля 2021 года.
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