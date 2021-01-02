Источник материала: UDF



Участников Всебелорусского собрания внесут в «черные списки» / БЕЛТА

«В августе 2020-го после наглой фальсификации выборов в Беларуси произошел силовой захват власти, а народ был лишен права голоса, ограничен в правах».

«Кроме собственной отставки, любые инициативы нелегитимной власти нелегитимны».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участников Всебелорусского собрания внесут в санкционный список Собрание назначено на 11-12 февраля 2021 года.

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