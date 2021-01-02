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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Алла жахнула»: Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год Ролик он разместил 1 января в Instagram.

Российский шоуменснял на видео танцующую в новогоднюю ночь в компании подруг супругу – российскую певицуРолик он разместил 1 января вНа видео Пугачева в длинном белом платье танцует на сцене возле елки под римейк песни «Видели ночь» легендарной советской группы «Кино».«Девчонки зажигают», – отреагировали на видео подписчики Галкина.«Алла жахнула немного?» – интересуются в комментариях фолловеры.«Просто огонь в таком возрасте», – написали поклонники.Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.15 апреля 2021 года Пугачевой исполнится 72 года. Она старше мужа на 27 лет.