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«Алла жахнула»: Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год

02.01.2021 13:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Алла жахнула»: Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
Фото из социальных сетей
Супруг российской певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин обнародовал в сети новогодний ролик.

Российский шоумен Максим Галкин снял на видео танцующую в новогоднюю ночь в компании подруг супругу – российскую певицу Аллу Пугачеву.

Ролик он разместил 1 января в Instagram.

На видео Пугачева в длинном белом платье танцует на сцене возле елки под римейк песни «Видели ночь» легендарной советской группы «Кино».

«Девчонки зажигают», – отреагировали на видео подписчики Галкина.

«Алла жахнула немного?» – интересуются в комментариях фолловеры.

«Просто огонь в таком возрасте», – написали поклонники.

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.

15 апреля 2021 года Пугачевой исполнится 72 года. Она старше мужа на 27 лет.
 
 
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