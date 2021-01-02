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«Глаз не отвести». Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте

02.01.2021 13:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Глаз не отвести». Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
Фото: anilorak / Instagram
Проживающая в России украинская певица Ани Лорак показала фото в атласном боди.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram снимки, для которых позировала в черном брючном костюме из атласной ткани.

На первом снимке она запечатлена в боди с глубоким декольте и брюках, на втором – в том же образе, дополненном жакетом.

«Ах, он уже совсем рядом! Новый год!» – написала она.


Подписчики прокомментировали образ певицы.

«Такая сладость», «Обворожительная. Глаз не отвести», – пишут поклонники.


Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе «Евровидение 2008» с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года певица работает в России.
 
 
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Подписчики прокомментировали образ певицы.
 
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