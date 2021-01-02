Источник материала: UDF



Фото: anilorak / Instagram

«Ах, он уже совсем рядом! Новый год!» – написала она.

«Такая сладость», «Обворожительная. Глаз не отвести», – пишут поклонники.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Глаз не отвести». Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте Подписчики прокомментировали образ певицы.

Проживающая в России украинская певицаразместила вснимки, для которых позировала в черном брючном костюме из атласной ткани.На первом снимке она запечатлена в боди с глубоким декольте и брюках, на втором – в том же образе, дополненном жакетом.Подписчики прокомментировали образ певицы.Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе «Евровидение 2008» с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года певица работает в России.