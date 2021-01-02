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Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов

02.01.2021 13:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
Фото: ververa / Instagram
Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева откровенно ответила на вопрос подписчицы о возможном пополнении в их с мужем – продюсером Константином Меладзе – семье.

Проживающая в России бывшая участница украинской группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева 1 января разместила в Instagram новогодние фотографии, на которых запечатлена возле елки в белых просторных брюках, вязаной шапке-ушанке и свитере-оверсайз.

«Загадали свои самые заветные желания? Пусть каждое сбудется», – пожелала подписчикам певица.

«А-а, вы ждете ребеночка», – предположили в комментариях пользователи сети.

«Ну пока нет. Но вещи оверсайз всегда дают такое впечатление», – отреагировала на комментарий артистка.

«Пока – это слово радует», – заметили фолловеры.


Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы «ВИА Гра» в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).
 
 
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