Источник материала: UDF



Фото: ververa / Instagram

«Загадали свои самые заветные желания? Пусть каждое сбудется», – пожелала подписчикам певица.



«А-а, вы ждете ребеночка», – предположили в комментариях пользователи сети.



«Ну пока нет. Но вещи оверсайз всегда дают такое впечатление», – отреагировала на комментарий артистка.



«Пока – это слово радует», – заметили фолловеры.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов Брежнева – мать двоих детей.

Проживающая в России бывшая участница украинской группы «ВИА Гра», певица1 января разместила вновогодние фотографии, на которых запечатлена возле елки в белых просторных брюках, вязаной шапке-ушанке и свитере-оверсайз.Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы «ВИА Гра» в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменомОтцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.Сейчас певица замужем за продюсером. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).