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Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
Источник материала: UDF
Фото: ververa / Instagram
Проживающая в России бывшая участница украинской группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева 1 января разместила в
«Загадали свои самые заветные желания? Пусть каждое сбудется», – пожелала подписчикам певица.
«А-а, вы ждете ребеночка», – предположили в комментариях пользователи сети.
«Ну пока нет. Но вещи оверсайз всегда дают такое впечатление», – отреагировала на комментарий артистка.
«Пока – это слово радует», – заметили фолловеры.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы «ВИА Гра» в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.
Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.
От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).
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Брежнева – мать двоих детей.
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