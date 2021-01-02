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Белорусские активисты требуют от УЕФА и ФИФА новых санкций против чиновников

02.01.2021 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фонд спортивной солидарности Беларуси ждет к весне решения УЕФА и ФИФА по своему заявлению о дискриминации в белорусском футболе по политическим мотивам.

Белорусские активисты требуют от УЕФА и ФИФА новых санкций против чиновников
Фонд спортивной солидарности ждет рассмотрения и решения по "большому заявлению", которое подал в УЕФА и ФИФА на белорусских спортивных чиновников с указанием на "многочисленные факты давления на людей", рассказал исполнительный директор Фонда Александр Опейкин в интервью газете "Трибуна". Первые ответы от УЕФА и ФИФА ожидают к 10 января, а решение - до начала следующего футбольного сезона.

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности говорит, что в заявлении доказан "системный характер нарушений и конкретно грубые нарушения уставов ФИФА и УЕФА в части защиты прав человека, дискриминации игроков, тренеров и работников футбола по их убеждениям".

Под репрессии попадали те, кто публично высказывался против насилия 
В августе более 1,5 тысячи белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием остановить насилие в стране и провести новые, честные выборы. Самым весомым эпизодом, по словам Опейкина, стало исключение шести игроков из сборной Беларуси по пляжному футболу за подписание открытого письма.

В заявлении указывается также, что руководители и сотрудники Белорусской федерации футбола (АБФФ) участвовали в провластных агитационных акциях, тогда, как согласно уставу, эта организация неполитическая.


От УЕФА и ФИФА требуют отстранить чиновников белорусской федерации
Фонд спортивной солидарности уверен, что международные футбольные организации должны отреагировать однозначно. В частности, от УЕФА и ФИФА требуют пожизненно отстранить от участия в международных футбольных событиях любого уровня действующих руководителей АБФФ: председателя Владимира Базанова, его заместителей Юрия Вергейчика и Михаила Ботникова, а также генерального директора Федерации пляжного футбола Беларуси Александра Баранова.

Еще оно требование к УЕФА и ФИФА - приостановить все денежные выплаты АБФФ, которые идут на аппарат федерации, сохранив только перечисления, предназначенные клубам или программам развития детского и юношеского спорта и инфраструктуры.

Основанием для решения УЕФА и ФИФА могут стать санкции МОК

Фонд спортивной солидарности считает, что те санкции, которые уже принял МОК в отношении спортивных чиновников Беларуси, могут быть основанием для принятия жестких мер в отношении и руководителей Белорусской федерации футбола. 7 декабря МОК объявил, что отстраняет членов исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси во главе сАлександром Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации.

Кроме того, Фонд спортивной солидарности продолжает добиваться переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Он направил несколько писем в Международную федерацию хоккея и лично Рене Фазелю. Пока что международная федерация не ответила ни на одно из обращений.
 
Теги: Минск
 
 
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Фонд спортивной солидарности Беларуси ждет к весне решения УЕФА и ФИФА по своему заявлению о дискриминации в белорусском футболе по политическим мотивам.
 
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