«Снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата». Власти повысили налог для операторов

Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси повысили ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи — с 18% до 30%. Изменения ввели обновленным Налоговым кодексом.



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Как говорится в документе, «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19 установить, что с 1 января 2021 г. до 1 января 2023 г. операторы сотовой подвижной электросвязи, а также назначенный в соответствии с законодательством оператор по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь уплачивают налог на прибыль по ставке 30 процентов».

В комментарии для 42.TUT.BY в пресс-службе А1 заявили: «Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. При этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией. При этом временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона „Об изменении Налогового кодекса“ для операторов сотовой связи, не отразится на абонентах — бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя».

Ранее в пресс-службе МТС также отметили , что «возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов».

Кроме того, для айтишников все-таки отменили с 1 января льготы по подоходному налогу — ставку подняли с 9 до 13%. Ранее представители ИТ-рынка, комментируя возможное повышение налогов, говорили, что «такие изменения нарушат принцип, действующий в отношении ПВТ в течение последних 15 лет, а именно неизменность законодательства».