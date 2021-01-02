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«Снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата». Власти повысили налог для операторов
Источник материала: Tut.by
С 1 января в Беларуси повысили ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи — с 18% до 30%. Изменения ввели
Как
В комментарии для 42.TUT.BY в пресс-службе А1 заявили: «Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. При этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией. При этом временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона „Об изменении Налогового кодекса“ для операторов сотовой связи, не отразится на абонентах — бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя».
Ранее в пресс-службе МТС также
Кроме того, для айтишников все-таки
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Также с 1 января отменили льготы айтишникам.
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