В Минске вырос налог на сдачу квартир: за двушку в центре — 68,6 рубля

Источник материала: Onliner

1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс , который изменил ставки налога на сдачу квартир в аренду. До сих пор максимальная ставка подоходного налога для одной комнаты в Минске составляла 32,5 рубля, но отныне выросла до 34,3 рубля. Это значит, что за каждую комнату, сдаваемую в центре Минска, арендодатель ежемесячно будет платить 34,3 рубля в казну. Ставки налога для более удаленных от центра квартир будут ниже, их вскоре установит городской совет депутатов.

Изменились ставки подоходного налога и для других городов Беларуси, а также других объектов недвижимости: гаражей, машино-мест, нежилых помещений.



