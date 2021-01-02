﻿ В Минске вырос налог на сдачу квартир: за двушку в центре — 68,6 рубля. 21.by
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В Минске вырос налог на сдачу квартир: за двушку в центре — 68,6 рубля

02.01.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс, который изменил ставки налога на сдачу квартир в аренду. До сих пор максимальная ставка подоходного налога для одной комнаты в Минске составляла 32,5 рубля, но отныне выросла до 34,3 рубля. Это значит, что за каждую комнату, сдаваемую в центре Минска, арендодатель ежемесячно будет платить 34,3 рубля в казну. Ставки налога для более удаленных от центра квартир будут ниже, их вскоре установит городской совет депутатов.

Изменились ставки подоходного налога и для других городов Беларуси, а также других объектов недвижимости: гаражей, машино-мест, нежилых помещений.

В Минске вырос налог на сдачу квартир: за двушку в центре — 68,6 рубля

 
Теги: Минск
 
 
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1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс, который изменил ставки налога на сдачу квартир в аренду. До сих пор максимальная ставка подоходного налога для одной...
 
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