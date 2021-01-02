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В Минске вырос налог на сдачу квартир: за двушку в центре — 68,6 рубля
Источник материала: Onliner
1 января вступил в силу новый
Изменились ставки подоходного налога и для других городов Беларуси, а также других объектов недвижимости: гаражей, машино-мест, нежилых помещений.
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1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс, который изменил ставки налога на сдачу квартир в аренду. До сих пор максимальная ставка подоходного налога для одной...
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