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Станислав Богданкевич считает, что Лукашенко в 2021 году сбежит из Беларуси

02.01.2021 14:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бывший глава Национального банка Республики Беларусь Станислав Богданкевич выразил мнение о том, что Александр Лукашенко вскоре сбежит из Беларуси.

Об этом он сказал в комментарии Udf.by.

«Ожидаю смену режима. Что он станет менее авторитарным и более демократичным. Ожидаю, что Лукашенко сбежит из Беларуси, но не ожидаю, что мгновенно все изменится к лучшему. В экономике ожидается стагнация», - сказал он.

По мнению Богданкевича, лишь спустя несколько лет появится обеспечение нормальной динамикой развития в связи с тем, что на сегодняшний день Беларусь занимает последние строчки в списке уровя развития стран Европы. Планируемые темпы развития спустя несколько лет составят 5%, при этом планируется догнать страны Балтии и Польшу.

Несмотря ни на что Богданкевич оценивает развитие Беларуси как позитивное.

«Если глобально смотреть на ситуацию в стране, то минувший год получился великолепным. Наше население сформировалось в нацию, народ начал влиять на ситуацию в стране. Я много слышу, что 2020-й – плохой, тяжелый год, но, на мой взгляд, в этот период произошло становление белорусской нации. Ее определение как европейской. И это самое главное», –  добавил он.

При этом в уходящем году бывший глава Национального банка видит множество нюансов и минусов, среди которых короновирус, являющийся самой большой проблемой для людей всей страны.

«Рецессия и застой в экономике. Продолжение диктатуры, усиление репрессивной составляющей. Продолжение лживости власти. Как скажут что – так хоть стой, хоть падай. Говорят, поляки захватят Гродненскую область. Слушайте, из-за атомного оружия почти никто ни на кого уже лет 70 не нападает – кроме как по мелочи что-то делает Россия», – подчеркнул он.

Богданкевич считает, что несмотря на всё это, для него важнее всего – формирование белорусской нации.

 
 
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Бывший глава Национального банка Республики Беларусь Станислав Богданкевич выразил мнение о том, что Александр Лукашенко вскоре сбежит из Беларуси.
 
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