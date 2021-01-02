ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

37 пунктов. Невеста хотела идеальную свадьбу и попросила подруг подписать контракт

02.01.2021 14:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Вероятно, почти все невесты мечтают, чтобы их свадьба была идеальной. Но некоторые девушки в этом стремлении могут зайти слишком далеко. 

Как сообщает Daily Star, одна девушка приняла предложение молодого человека. Теперь пара планирует свадьбу. Из-за этого невеста начала читать разные статьи и новости на тему церемонии бракосочетания. И не все эти статьи имели позитивный характер. 

Боясь, что на её свадьбе тоже может пойти что-нибудь не так, девушка составила целый список правил. Получился контракт на 37 пунктов, который невеста попросила своих подруг подписать. Как ни странно, 6 из 10 согласились. 

37 пунктов. Невеста хотела идеальную свадьбу и попросила подруг подписать контракт
Фото: pixabay.com 

Итак, что же запрещается подругам невесты? 

Им нельзя набирать более 3 кг, нельзя плохо говорить о гостях, нельзя красить волосы (можно только чёрный и тёмно-каштановый цвета), нельзя беременеть, нельзя заигрывать с мужчинами на свадьбе, нельзя носить цветные линзы, нельзя красить ногти ярким лаком. И ни в коем случае подруга во время свадьбы не должна быть лучше невесты хоть в чём-то. 

37 пунктов. Невеста хотела идеальную свадьбу и попросила подруг подписать контракт
Фото: pixabay.com 

А что требуется от подруг невесты? 

Присутствие на церемонии, а также на девичнике и прочих связанных со свадьбой мероприятиях обязательно. Причиной отсутствия могут быть только смерть, беременность сроком более 5 месяцев и серьёзная болезнь, которую нужно подтвердить справкой. Подруга обязана согласиться надеть то платье, которое ей выберет невеста.

Подписавшая контракт обязана во всём поддерживать невесту и выглядеть позитивной на свадьбе. Наконец, девушкам нужно на протяжении 14 месяцев откладывать деньги, чтобы к моменту свадьбы иметь на руках как минимум 2 тысячи фунтов стерлингов (2 730 долларов) на свадебные расходы. 

37 пунктов. Невеста хотела идеальную свадьбу и попросила подруг подписать контракт
Фото: pixabay.com 

Что будет, если не подписать контракт? 

Невеста отметила, что любая её подруга может отказаться подписывать контракт. Девушка уверяет, что это никак не повлияет на их дружбу. Однако если подруга всё-таки даст своё согласие, а потом нарушит условия контракта, тогда дружбе конец. 

37 пунктов. Невеста хотела идеальную свадьбу и попросила подруг подписать контракт
Фото: pixabay.com 

Ранее мы рассказывали про отца, который подготовил список из 9 вопросов для парня своей дочери.

Избраннику девушки придётся приглядывать за ульем её отца – здесь подробности

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероятно, почти все невесты мечтают, чтобы их свадьба была идеальной. Но некоторые девушки в этом стремлении могут зайти слишком далеко.  Как сообщает Daily Star, одна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестский активист Андрей Шарендо не вышел из изолятора — ему «нарисовали» еще один протокол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика