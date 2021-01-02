Источник материала: Хартия'97

Добыча нефти в России рухнула до минимума за 10 лет 2.01.2021, 14:30

Фото: Reuters

Экспорт нефтяного сырья из РФ в страны дальнего зарубежья также значительно сократился.

В Российской Федерации в декабре прошлого года добыча нефти и газового конденсата снизилась на 11,1% по сравнению с прошлым годом до 42,5 млн тонн. Об этом говорится в сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), сообщает protyv.info .

В целом за 2020 год добыча нефти в стране снизилась до 512,68 млн тонн (-8,6%). Это минимальный показатель за 10 лет — в 2010 году добыча нефти составила 512,3 млн тонн.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт нефтяного сырья из России в страны дальнего зарубежья за 2020 год уменьшился на 11,8% до 219,16 млн тонн. Объем добычи газа за прошедший год снизился на 6,2%, до 692,33 млрд куб. м.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .