ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Добыча нефти в России рухнула до минимума за 10 лет

02.01.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Добыча нефти в России рухнула до минимума за 10 лет

  • 2.01.2021, 14:30
Добыча нефти в России рухнула до минимума за 10 лет
Фото: Reuters

Экспорт нефтяного сырья из РФ в страны дальнего зарубежья также значительно сократился.

В Российской Федерации в декабре прошлого года добыча нефти и газового конденсата снизилась на 11,1% по сравнению с прошлым годом до 42,5 млн тонн. Об этом говорится в сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), сообщает protyv.info.

В целом за 2020 год добыча нефти в стране снизилась до 512,68 млн тонн (-8,6%). Это минимальный показатель за 10 лет — в 2010 году добыча нефти составила 512,3 млн тонн.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт нефтяного сырья из России в страны дальнего зарубежья за 2020 год уменьшился на 11,8% до 219,16 млн тонн. Объем добычи газа за прошедший год снизился на 6,2%, до 692,33 млрд куб. м.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт нефтяного сырья из РФ в страны дальнего зарубежья также значительно сократился.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика