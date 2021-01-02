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Партизаны Курасовщины измотали лукашистов
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Курасовщины измотали лукашистов
Национальные флаги в столичном микрорайоне появляются один за другим.
В столичной Курасовщине слабовики с МЧС не успевают снять одни национальные флаги, как появляются новые.
Фото очередной акции партизан опубликовал телеграм-канал
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Национальные флаги в столичном микрорайоне появляются один за другим.
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