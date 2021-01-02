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Партизаны Курасовщины измотали лукашистов

02.01.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партизаны Курасовщины измотали лукашистов

  • 2.01.2021, 14:27
Партизаны Курасовщины измотали лукашистов

Национальные флаги в столичном микрорайоне появляются один за другим.

В столичной Курасовщине слабовики с МЧС не успевают снять одни национальные флаги, как появляются новые.

Фото очередной акции партизан опубликовал телеграм-канал «Баста!».


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Национальные флаги в столичном микрорайоне появляются один за другим.
 
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