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Белорус придумал изящный способ защиты от телефонных мошенников

02.01.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорус придумал изящный способ защиты от телефонных мошенников

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  • 2.01.2021, 13:58
  • 3,222
Белорус придумал изящный способ защиты от телефонных мошенников
Фото: Getty Images

Метод оказался действенным.

Неожиданный и элегантный способ отшить телефонных мошенников придумал житель Борисова Павел Леонович.

Об этом рассказывает ex-press.by.

Мужчине позвонили по Вайберу с неизвестного номера, который начинался с цифры 7, при этом высветился логотип Беларусбанка. Девушка назвала его по имени, представилась сотрудником банка и сообщила, что у него возникла проблема. Павел Леонович в ответ предложил собеседнице говорить по-белорусски, мотивируя это тем, что не понимает русский язык.

— Дзень добры! Выбачайце, але размаўляйце, калі ласка, па-беларуску, бо я не разумею расейскую мову, - сказал мужчина мошеннице. Та тут же бросила трубку, даже не попрощавшись.

Такой способ действительно может оказаться действенным.

Сотрудники белорусских банков обязаны знать оба государственных языка, русский и белорусский. Для мошенников, звонящих с иностранных номеров, переход на белорусский язык будет серьезной проблемой. Но даже доморощенные мошенники вряд ли владеют белорусской банковской терминологией в полной мере.

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