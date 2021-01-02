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Белорус придумал изящный способ защиты от телефонных мошенников
Источник материала: Хартия'97
Белорус придумал изящный способ защиты от телефонных мошенников
Метод оказался действенным.
Неожиданный и элегантный способ отшить телефонных мошенников придумал житель Борисова Павел Леонович.
Об этом рассказывает
Мужчине позвонили по Вайберу с неизвестного номера, который начинался с цифры 7, при этом высветился логотип Беларусбанка. Девушка назвала его по имени, представилась сотрудником банка и сообщила, что у него возникла проблема. Павел Леонович в ответ предложил собеседнице говорить по-белорусски, мотивируя это тем, что не понимает русский язык.
— Дзень добры! Выбачайце, але размаўляйце, калі ласка, па-беларуску, бо я не разумею расейскую мову, - сказал мужчина мошеннице. Та тут же бросила трубку, даже не попрощавшись.
Такой способ действительно может оказаться действенным.
Сотрудники белорусских банков обязаны знать оба государственных языка, русский и белорусский. Для мошенников, звонящих с иностранных номеров, переход на белорусский язык будет серьезной проблемой. Но даже доморощенные мошенники вряд ли владеют белорусской банковской терминологией в полной мере.
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