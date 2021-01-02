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Брестский активист Андрей Шарендо не вышел из изолятора — ему «нарисовали» еще один протокол
Источник материала: Навiны
Помещенный в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста местный активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо задержан по новому протоколу.
Как сообщил
В ИВС супруге Шарендо сказали, что основанием его задержания стало правонарушение по ст. 23.34 КоАП.
«1 января примерно в 20:30 Андрея Шарендо должны были освободить из ИВС по истечению 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили: Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу», — дополнил правозащитник.
Таким образом, считает Кисляк, «местная милиция демонстрирует своему начальству, что она борется с протестами на улицах региона. В выходные суды не работают, и милиция “нарисовала” Шарендо еще один протокол, чтобы он все эти дни сидел под стражей».
Шарендо уже неоднократно судили за участие в акциях сторонников перемен и приговаривали к административному аресту.
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Помещенный в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста местный активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо задержан по новому протоколу.
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