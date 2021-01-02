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Брестский активист Андрей Шарендо не вышел из изолятора — ему «нарисовали» еще один протокол

02.01.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Помещенный в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста местный активист  «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо задержан по новому протоколу.

Брестский активист Андрей Шарендо не вышел из изолятора — ему «нарисовали» еще один протокол

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали Шарендо вечером 29 декабря у подъезда дома, где тот живет. Активиста доставили в Ленинский РОВД и поместили в ИВС райотдела милиции.

В ИВС супруге Шарендо сказали, что основанием его задержания стало правонарушение по ст. 23.34 КоАП.

«1 января примерно в 20:30 Андрея Шарендо должны были освободить из ИВС по истечению 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили: Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу», — дополнил правозащитник.

Таким образом, считает Кисляк, «местная милиция демонстрирует своему начальству, что она борется с протестами на улицах региона. В выходные суды не работают, и милиция “нарисовала” Шарендо еще один протокол, чтобы он все эти дни сидел под стражей».

Шарендо уже неоднократно судили за участие в акциях сторонников перемен и приговаривали к административному аресту.

 
Теги: Брест
 
 
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Помещенный в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста местный активист  «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо задержан по новому протоколу.
 
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