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9% всё. С 1 января айтишники платят подоходный как все

02.01.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

9% всё. С 1 января айтишники платят подоходный как все
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С 1 января действует обновленный Налоговый кодекс. Ставки подоходного налога для работников компаний-резидентов ПВТ подняли с 9% до 13%.

Минфин уже посчитал, сколько получится забрать у айтишников в 2021 году. Дополнительные поступления от «временного повышения налогов» для ИT и китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» примерно в 170 миллионов рублей. Калькуляция не учитывает репутационных и финансовых потерь.

Напомним, 17 декабря Минфин предложил повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19, в том числе ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ и парка «Великий камень» — с 9% до 13%. Уже на другой день Палата представителей приняла в двух чтениях проект закона «Об изменении Налогового кодекса» со всеми предложенными поправками. От предложения до принятия в двух чтениях — меньше суток. Новость горячо приветствовали в 100+ комментах на dev.by.

18 декабря о (тогда ещё) инициативе высказались разработчик Декрета 8 Денис Алейников, СЕО ScienceSoft Николай Кураев, сооснователь Targetprocess и СЕО Fibery Михаил Дубаков, CEO Aligned Code Артур Ворушило, директор Spiral Scout Антон Титов, ИТ-менеджер Сергей Лавриненко.

Юрий Мельничек в фейсбуке инициировал дискуссию, задав вопрос: «А что поменяется для ИТ-компании из-за 9% -> 13% налога на зарплаты?», самый популярный ответ — «юрисдикция». Основатель GP Solutions и СЕО стартапа Leverice Родион Житомирский подробно объяснил dev.by, почему «ущерб будет».
 
Теги: Новости
 
 
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Минфин уже посчитал, сколько получится забрать у айтишников в 2021 году.
 
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