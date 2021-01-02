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Жена Юдашкина развлеклась в мужской компании после гей-скандала с участием супруга

02.01.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жена Юдашкина развлеклась в мужской компании после гей-скандала с участием супруга
Марина Юдашкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Супругу Валентина Юдашкина засняли в обществе импозантных мужчин на новогодней вечеринке. Марина повеселилась на празднике, несмотря на историю с гомосексуальным поведением ее мужа.

Новый 2021 год Валентин Юдашкин и его жена отметили в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По Сети разлетелся снимок с мероприятия, на котором большая дружная компания гостей Примадонны восседает на лестнице. При этом россияне отметили, что Марина Юдашкина появилась в кадре рядом с другими мужчинами, а Валентина вытеснили в сторону. Женщина нарядилась на торжество в элегантное блестящее платье мини. Радостные эмоции супруги кутюрье, которые зафиксировала камера, усилили подозрения поклонников в том, что и без мужа Марина Юдашкина отлично проводит время.

Совсем недавно Валентин Юдашкин попал в гей-скандал. Была обнародована его личная переписка с 47-летней звездой балета Николаем Цискаридзе. В текстовом диалоге были интимные намеки, поэтому кутюрье обвинили в романтической связи с известным представителем мужского пола. Тогда россияне выразили сочувствие Марине Юдашкиной как обманутой жене.

Несмотря на слухи и сплетни вокруг семьи Юдашкиных, супруги продолжают появляться вместе на мероприятиях. По снимку с празднования Нового года в доме Пугачевой народ сделал вывод о том, что жена Валентина Юдашкина пользуется интересом у противоположного пола и очень довольна этим фактом.
 
 
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Новый 2021 год Валентин Юдашкин и его жена отметили в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
 
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