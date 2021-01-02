Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так WhatsApp отключат пользователям старых смартфонов. Проверьте, попадает ли ваш телефон под ограничения В случае «яблочной» техники это касается iPhone 4 и более ранних моделей.

В случае «яблочной» техники это касается iPhone 4 и более ранних моделей. Если же вы используете iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, то нужно обновить прошивку до последней поддерживаемой версии.При наличии же устаревших Android-устройств придётся, вероятно, покупать новые смартфоны или устанавливать неофициальные прошивки. А чтобы не потерять переписку, рекомендуется уже сейчас сделать резервные копии сообщений. Для этого нужно открыть чат и тапнуть по контакту, после чего нажать «Экспорт чата». Данные будут автоматически сохранены.