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WhatsApp отключат пользователям старых смартфонов. Проверьте, попадает ли ваш телефон под ограничения

02.01.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

WhatsApp отключат пользователям старых смартфонов. Проверьте, попадает ли ваш телефон под ограничения
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Пользователи старых моделей iPhone и Android могут остаться без мессенджера WhatsApp. Как сообщают западные источники, устройства под управлением iOS 9 или Android 4.0.3 лишатся поддержки с 1 января 2021 года. После этой даты владельцы старых смартфонов не смогут отправлять сообщения.

В случае «яблочной» техники это касается iPhone 4 и более ранних моделей. Если же вы используете iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, то нужно обновить прошивку до последней поддерживаемой версии.

При наличии же устаревших Android-устройств придётся, вероятно, покупать новые смартфоны или устанавливать неофициальные прошивки. А чтобы не потерять переписку, рекомендуется уже сейчас сделать резервные копии сообщений. Для этого нужно открыть чат и тапнуть по контакту, после чего нажать «Экспорт чата». Данные будут автоматически сохранены.
 
 
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В случае «яблочной» техники это касается iPhone 4 и более ранних моделей.
 
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