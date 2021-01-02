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Площадка устроена по принципу холодильника. В Лиде сделали каток под открытым небом

02.01.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лиде сделали первый в райцентре каток под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже при плюсовой температуре лед на нем не тает, ведь снизу постоянно нагнетается холод.

Площадка устроена по принципу холодильника. В Лиде сделали каток под открытым небом

Эта новая ледовая площадка – часть новогоднего проекта. На объект выделили 500 тысяч рублей из местного бюджета. Сама площадка устроена по принципу холодильника: подо льдом находятся так называемые айс-маты – внутри трубки, по которым течет фреон. То есть самая настоящая застывшая вода, по которой кататься – одно удовольствие.

Площадка устроена по принципу холодильника. В Лиде сделали каток под открытым небом

Внимания каток притянул немало: опробовать новенький лед приходят как обычные любители коньков (для которых, к слову, создан прокат), так и профессионалы. Кто-то ради такого даже приезжает из столицы.

Лёд не растает, даже если на улице +10. В Лиде сделали необычный каток

Площадка устроена по принципу холодильника. В Лиде сделали каток под открытым небом

На каток у местной власти большие планы. Не исключено, что над ним сделают навес, а также школу фигурного катания – об этом, кстати, просили сами жители.

А пока и взрослые, и дети просто наслаждаются в новогодние дни зимним спортом.

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Новости Беларуси. В Лиде сделали первый в райцентре каток под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже при плюсовой температуре лед на нем...
 
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