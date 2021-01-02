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«Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе

02.01.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла 1 января в Докшицком районе возле деревни Замосточье. Там среди погибших двое детей 7 и 10 лет (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе

Водитель, перевозивший их, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

«Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе

Мария Комлева, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали. А двух несовершеннолетних пассажиров легкового авто спасти не удалось – дети погибли на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир Skoda госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

«Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе

Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными в темное время суток. И обязательно учитывать погодные условия при выборе скорости.

Еще одно ДТП произошло на автотрассе вблизи города Свислочь. Там 26-летняя девушка не справилась с управлением, выехала на встречку, где столкнулась с Fiat (подробнее здесь).

Люди в материале: Мария Комлева

 
 
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Новости Беларуси. Авария произошла 1 января в Докшицком районе возле деревни Замосточье. Там среди погибших двое детей 7 и 10 лет (подробнее здесь), сообщили в...
 
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