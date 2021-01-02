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«Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла 1 января в Докшицком районе возле деревни Замосточье. Там среди погибших двое детей 7 и 10 лет (подробнее
Водитель, перевозивший их, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.
Мария Комлева, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными в темное время суток. И обязательно учитывать погодные условия при выборе скорости.
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Новости Беларуси. Авария произошла 1 января в Докшицком районе возле деревни Замосточье. Там среди погибших двое детей 7 и 10 лет (подробнее здесь), сообщили в...
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