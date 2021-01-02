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Политолог: Ситуация в Беларуси стала взрывоопасной
Источник материала: Партизан
Любое затягивание процесса усиливает детонацию.
Об этом в своем телеграм-канале
«Если разделить революционную ситуацию в Беларуси на 3 составляющих пространства:
⁃ физическое: контроль над структурами управления (министерства, ведомства, армия), контроль улицы и прочее;
⁃ информационную: контроль СМИ, каналов коммуникации;
⁃ когнитивные: восприятие процессов общества, а точнее одобрение изменений.
Мы получим: отсутствие реального физического контроля у оппозиции над системой управления (0 баллов), но доминанту оппозиции в информационном пространстве (пусть ТВ и контролирует власть, но интернет нивелирует это. 1 балл), а также когнитивное превосходство (большинство населения поддерживает преобразования и на стороне протестующих. 1 балл).
В итоге мы получаем самую взрывоопасную ситуацию (простыми словами: низы уже очень хотят, а верхи не хотят и не понимают), которая в любом исходе должна привести к физической трансформации.
На данный момент Лукашенко дано время привести все в соответствие с ожиданиями общества и любое затягивание процесса усиливает детонацию.
Тик-так…»
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Любое затягивание процесса усиливает детонацию.
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