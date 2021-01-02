Политолог: Ситуация в Беларуси стала взрывоопасной









пишет политолог Дмитрий Болкунец: Об этом в своем телеграм-каналеполитолог Дмитрий Болкунец:





«Если разделить революционную ситуацию в Беларуси на 3 составляющих пространства:





⁃ физическое: контроль над структурами управления (министерства, ведомства, армия), контроль улицы и прочее;





⁃ информационную: контроль СМИ, каналов коммуникации;





⁃ когнитивные: восприятие процессов общества, а точнее одобрение изменений.





Мы получим: отсутствие реального физического контроля у оппозиции над системой управления (0 баллов), но доминанту оппозиции в информационном пространстве (пусть ТВ и контролирует власть, но интернет нивелирует это. 1 балл), а также когнитивное превосходство (большинство населения поддерживает преобразования и на стороне протестующих. 1 балл).





В итоге мы получаем самую взрывоопасную ситуацию (простыми словами: низы уже очень хотят, а верхи не хотят и не понимают), которая в любом исходе должна привести к физической трансформации.





На данный момент Лукашенко дано время привести все в соответствие с ожиданиями общества и любое затягивание процесса усиливает детонацию.





Тик-так…»