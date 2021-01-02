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Вслед за Сергеем Лепиным ещё одна сотрудница ушла из информационной службы БПЦ

02.01.2021 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудница Минской епархии Белорусской православной церкви уволилась по соображениям совести. Так Татьяна Кузнецова выразила солидарность с отцом Сергеем Лепиным — бывшим пресс-секретарём БПЦ, который ушёл из информационной службы в конце ноября.


Татьяна Кузнецова (слева) вместе с отцом Сергеем Лепиным / Из архива Татьяны Кузнецовой

Приблизительно тогда же заявление написала и Татьяна. Прошёл месяц — и её обязанности перед работодателем исчерпаны, передает "Еврорадио".

"Мой исход обусловлен солидарностью с отцом Сергием Лепиным, уволенным с должности пресс-секретаря Белорусской Православной Церкви после смелого высказывания об уничтожении народного мемориала Романа Бондаренко, и невозможностью дальше идти на компромиссы с совестью. Об этом я говорила совершенно открыто, в том и числе и Экзарху", — пишет о своём решении Кузнецова.

На сайте Минской епархии БПЦ Church.by её имя до сих пор есть в разделе "Контакты". Татьяна Кузнецова указана там как один из сотрудников сайта.

"Это не было легко. Я своими руками убила то, что за 10 лет стало значимой частью моего существования: стабильность, какой-никакой статус в узких кругах, возможность получать нормальные деньги за работу головой. Но... "какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?" (Мф. 16:26), — продолжает Кузнецова. — Стоит отдать должное епархии, которая простилась со мной по-людски, даже более чем. Я благодарна митрополиту Вениамину за доброе и тактичное отношение, за уважение к моему выбору. Благодарна секретарю епархии отцу Андрею Волкову, которого вообще знаю как очень порядочного человека. Благодарна огромному количеству людей.

Вдох, выдох.
Сердце бьется.
Я свободна.
Скоро Рождество".
 
 
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Сотрудница Минской епархии Белорусской православной церкви уволилась по соображениям совести. Так Татьяна Кузнецова выразила солидарность с отцом Сергеем...
 
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