Вслед за Сергеем Лепиным ещё одна сотрудница ушла из информационной службы БПЦ

Татьяна Кузнецова (слева) вместе с отцом Сергеем Лепиным / Из архива Татьяны Кузнецовой





"Еврорадио" . Приблизительно тогда же заявление написала и Татьяна. Прошёл месяц — и её обязанности перед работодателем исчерпаны, передает





"Мой исход обусловлен солидарностью с отцом Сергием Лепиным, уволенным с должности пресс-секретаря Белорусской Православной Церкви после смелого высказывания об уничтожении народного мемориала Романа Бондаренко, и невозможностью дальше идти на компромиссы с совестью. Об этом я говорила совершенно открыто, в том и числе и Экзарху", — пишет о своём решении Кузнецова.





На сайте Минской епархии БПЦ Church.by её имя до сих пор есть в разделе "Контакты". Татьяна Кузнецова указана там как один из сотрудников сайта.





"Это не было легко. Я своими руками убила то, что за 10 лет стало значимой частью моего существования: стабильность, какой-никакой статус в узких кругах, возможность получать нормальные деньги за работу головой. Но... "какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?" (Мф. 16:26), — продолжает Кузнецова. — Стоит отдать должное епархии, которая простилась со мной по-людски, даже более чем. Я благодарна митрополиту Вениамину за доброе и тактичное отношение, за уважение к моему выбору. Благодарна секретарю епархии отцу Андрею Волкову, которого вообще знаю как очень порядочного человека. Благодарна огромному количеству людей.





Вдох, выдох.

Сердце бьется.

Я свободна.

Скоро Рождество".