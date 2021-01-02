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Стасевич и Филипенко ушли из БАТЭ

02.01.2021 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник Егор Филипенко и полузащитник Игорь Стасевич расстались с футбольным клубом БАТЭ, пишет SPORT.TUT.BY 


Игорь Стасевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За все годы в составе "желто-синих" Стасевич провел 413 официальных матчей (в 149 из них был капитаном), участвовал в 267 победных поединках, забил 63 гола и отдал 140 результативных передач.

У Филипенко в сумме за годы в БАТЭ (2006-07, 2011-14, 2018-20) в активе 236 официальных матчей (21 в качестве капитана), 134 победных поединка, 13 голов и 10 результативных передач.
 
 
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Защитник Егор Филипенко и полузащитник Игорь Стасевич расстались с футбольным клубом БАТЭ, пишет SPORT.TUT.BY 
 
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