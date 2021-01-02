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Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие

02.01.2021 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель одной из популярнейших соцсетей мира — Facebook Марк Цукерберг поделился своим прогнозом на ближайшее десятилетие.

Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие
«Каждый год я ставил перед собой личные челленджи», — написал Цукерберг. Но сейчас он намерен сосредоточиться на более длительной перспективе и представить, как будет выглядеть наша жизнь в 2030 году.

«К тому времени, если все пойдет хорошо, моя дочь Макс будет учиться в старших классах, — написал основатель «Фейсбука». — У людей будут технологии, позволяющие фактически быть рядом с другим человеком, где бы он ни был. А научные исследования помогут предотвратить достаточное количество болезней, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни еще на 2,5 года».

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Одна из целей Facebook заключалась в том, чтобы дать людям возможность быть услышанными.

Я рад, что у большего количества людей есть голос, но это еще не привело к смене поколений в решении важных вопросов, на которую я надеялся. Я думаю, что это произойдет в этом десятилетии.
До конца этого десятилетия, по мнению Цукерберга, все больше институтов будут управляться миллениалами, а проблемам климата, образования и здравоохранения будет уделяться больше внимания.

ОРИЕНТАЦИЯ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Бизнесмен обещает сосредоточиться в ближайшее десятилетие на вопросах финансирования и развитии услуг для малого бизнеса.

Сейчас, по его словам, около 140 млн предпринимателей получили инструменты для более простого взаимодействия с клиентами (в Facebook, Instagram или WhatsApp).

В течение следующего десятилетия Цукерберг обещает создать инструменты торговли и платежей, с помощью которых любой малый бизнес будет иметь легкий доступ к технологиям, которые ранее были в руках лишь у крупных компаний.


ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В 90-е главной технологической платформой людей был настольный компьютер, в 2000-е — интернет, в 2010-е — смартфон, пишет Цукерберг.

Интернет дал нам суперспособность иметь возможность общаться с кем угодно и где угодно. Это невероятно расширяет возможности и означает, что наши отношения больше не ограничиваются тем местом, где мы живем.

«Пока я ожидаю, что телефоны будут нашими основными устройствами в течение большей части этого десятилетия», — отмечает бизнесмен. Однако он ожидает очередной прорыв, который будет связан с технологиями (очками) дополненной реальности, сделающими практически реальным наше присутствие в любой точке планеты. Это, кроме прочего, будет решением ряда социальных проблем и устранением неравенства. Представьте, что вы можете жить, где угодно, и иметь доступ к любой работе, написал Цукерберг.
 
 
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Основатель одной из популярнейших соцсетей мира — Facebook Марк Цукерберг поделился своим прогнозом на ближайшее десятилетие.
 
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