Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

Как работают вакцины? Если у женщины, сделавшей прививку, родится ребенок - будет ли он иметь иммунитет? И наоборот - не могут ли уже у детей проявиться нехорошие побочные эффекты? Расспрашиваем микробиолога, научного журналиста Евгения Плисова.

01:00 Сколько нельзя пить после прививки (и как пересекаются вакцины и алкоголь)

05:25 Как действуют вакцины

08:13 Зачем вакцины вкалывают в два этапа (не будет ли перегрузки иммунной системы?)

13:20 Можно ли чипировать через вакцину

14:57 "Вакцинация - это заговор фармкомпаний чтобы на этом нагреться" - прибыльный ли это бизнес?

16:00 От чего зависят побочные эффекты

18:00 Можно ли стать переносчиком вируса, сделав прививку

19:43 Могут ли прививки сказаться на здоровье детей, которые у вас родятся (и могут ли они получить иммунитет)

20:30 "Прививки приводят к аутизму": как возник этот миф

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