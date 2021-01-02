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Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

02.01.2021 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

Как работают вакцины? Если у женщины, сделавшей прививку, родится ребенок - будет ли он иметь иммунитет? И наоборот - не могут ли уже у детей проявиться нехорошие побочные эффекты? Расспрашиваем микробиолога, научного журналиста Евгения Плисова. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
Сколько можно пить? Ученый об алкоголе, аллергии и вакцинации от COVID-19

01:00 Сколько нельзя пить после прививки (и как пересекаются вакцины и алкоголь)

05:25 Как действуют вакцины

08:13 Зачем вакцины вкалывают в два этапа (не будет ли перегрузки иммунной системы?)

13:20 Можно ли чипировать через вакцину

14:57 "Вакцинация - это заговор фармкомпаний чтобы на этом нагреться" - прибыльный ли это бизнес?

16:00 От чего зависят побочные эффекты

18:00 Можно ли стать переносчиком вируса, сделав прививку

19:43 Могут ли прививки сказаться на здоровье детей, которые у вас родятся (и могут ли они получить иммунитет)

20:30 "Прививки приводят к аутизму": как возник этот миф

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Можно ли заболеть из-за вакцины? Правда ли, что вакцинация - это сговор фармкомпаний, желающих на ней обогатиться? И что после прививки 42 дня нельзя пить алкоголь?...
 
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