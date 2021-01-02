Правила автотюнинга в России ужесточаются с 1 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Российские любители автотюнинга с 1 февраля не получат разрешения на переделки своих авто, если заключение испытательного центра и протокол проверки не будут значиться в специальном реестре.

Изменения, внесенные постановлением правительства РФ "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")", вступят в силу 1 февраля текущего года.

"Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих случаях: … заключение (выдается испытательной лабораторией, оценивающей соответствие ГОСТ – Sputnik) отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений", - гласит текст документа.

ГИБДД наделена правом не выдавать свидетельство (уже переработанной мастерами тюнинга машины) о проведении осмотра авто, в случае если протокол проверки испытательной лабораторией будет отсутствовать в реестре.