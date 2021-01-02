ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два ДТП с участием нетрезвых пешеходов случились минувшей ночью в Минске

02.01.2021 15:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Два пешехода, находившихся в нетрезвом состоянии, попали минувшей ночью под машины, пересекая проезжую часть в неположенном месте. Один из пострадавших скончался.

Два ДТП с участием нетрезвых пешеходов случились минувшей ночью в Минске

Один из инцидентов имел место на проспекте Машерова. Водитель автомобиля «Порше», ехавший в направлении улицы Гвардейской, сбил пешехода, который перебегал проезжую часть по регулируемом пешеходному переходу на красный свет.

Имевший признаки алкогольного опьянения пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Схожее ДТП случилось на проспекте Жукова в направлении улицы Либкнехта, где водитель «Лады» совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте вблизи пешеходного перехода.

Пешеход также был нетрезв. Мужчина 1975 года рождения с травмами был доставлен в больницу, где вскоре скончался, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Два ДТП с участием нетрезвых пешеходов случились минувшей ночью в Минске

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два пешехода, находившихся в нетрезвом состоянии, попали минувшей ночью под машины, пересекая проезжую часть в неположенном месте. Один из пострадавших скончался.
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог: Ситуация в Беларуси стала взрывоопасной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика