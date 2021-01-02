Два ДТП с участием нетрезвых пешеходов случились минувшей ночью в Минске

Два пешехода, находившихся в нетрезвом состоянии, попали минувшей ночью под машины, пересекая проезжую часть в неположенном месте. Один из пострадавших скончался.





Один из инцидентов имел место на проспекте Машерова. Водитель автомобиля «Порше», ехавший в направлении улицы Гвардейской, сбил пешехода, который перебегал проезжую часть по регулируемом пешеходному переходу на красный свет.

Имевший признаки алкогольного опьянения пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Схожее ДТП случилось на проспекте Жукова в направлении улицы Либкнехта, где водитель «Лады» совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте вблизи пешеходного перехода.

Пешеход также был нетрезв. Мужчина 1975 года рождения с травмами был доставлен в больницу, где вскоре скончался, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



