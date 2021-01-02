ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го

02.01.2021 15:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В США живет кот, которого прозвали символом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го

У него настолько хмурая мордочка, что у пользователей соцсетей он стал ассоциироваться с прошедшим, не самым радостным годом. Котик живет в Лос-Анджелесе. По словам его хозяйки, с самого рождения малыш транслировал своим видом усталость и отчаяние.

Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го

Питомец живет не один. У него есть сводный брат, который тоже имеет особенность – легкое косоглазие.

Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го

У парочки один аккаунт на двоих. На котов подписаны уже свыше 80 тысяч человек.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США живет кот, которого прозвали символом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него настолько хмурая мордочка, что у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Замёрзший кот пришёл к двери незнакомки и попросил о помощи. Спустя год его сложно узнать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика