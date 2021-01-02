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Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го
Источник материала: СТВ
Новости США. В США живет кот, которого прозвали символом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У него настолько хмурая мордочка, что у пользователей соцсетей он стал ассоциироваться с прошедшим, не самым радостным годом. Котик живет в Лос-Анджелесе. По словам его хозяйки, с самого рождения малыш транслировал своим видом усталость и отчаяние.
Питомец живет не один. У него есть сводный брат, который тоже имеет особенность – легкое косоглазие.
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Новости США. В США живет кот, которого прозвали символом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него настолько хмурая мордочка, что у...
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