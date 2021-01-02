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Замёрзший кот пришёл к двери незнакомки и попросил о помощи. Спустя год его сложно узнать
Источник материала: СТВ
Женщина увидела уставшего и замёрзшего кота, который подошёл к её двери и просил впустить его в дом. Теперь в этом рыжем создании сложно узнать того несчастного зверька.
Как
У врача кот вёл себя смирно. Когда были готовы результаты обследования, выяснилось, что у животного гнилые зубы, обморожение, рана в области живота, глисты, диабет и кожная аллергия.
Учитывая всё это, кота было решено оставить в клинике, чтобы вылечить.
Женщина и ветеринар подумали, что пушистый раньше был домашним, поскольку вёл себя очень дружелюбно. Однако кот не был кастрирован, у него также не было ошейника.
Когда животное пошло на поправку (вылечили глаза и зубы), его захотела взять к себе женщина, которая и обратилась за помощью в ветклинику.
Спасительница назвала рыжего Асланом, в честь льва из «Хроник Нарнии». И вот уже почти год маленький хищник живёт дома у женщины в компании других котов.
Сейчас питомец почти полностью здоров, ему только приходится придерживаться определённой диеты из-за диабета. Аслан очень ласковый, обожает спать на подушке и не проявляет никакого желания погулять на улице.
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Женщина увидела уставшего и замёрзшего кота, который подошёл к её двери и просил впустить его в дом. Теперь в этом рыжем создании сложно узнать того несчастного...
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