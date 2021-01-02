В день, когда утвердят итоги голосования. Трамп созывает своих сторонников на митинг

Источник материала: СТВ

Новости США. Действующий президент США Дональд Трамп, отказывающийся признавать поражение на выборах, созывает своих сторонников на митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он должен пройти 6 января – в день, когда обе палаты американского Конгресса (Сенат и Палата представителей) официально утвердят итоги голосования коллегии выборщиков.

Сторонники Трампа хотят провести ему собственную инаугурацию в Facebook





Дональд Трамп до сих пор не согласен с подсчетом голосов и требует их пересчета, обращаясь в суды.

В соответствии с последними данными, за Джозефа Байдена проголосовали более 81 миллиона избирателей, за Дональда Трампа – свыше 74 миллионов.