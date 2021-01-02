ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В день, когда утвердят итоги голосования. Трамп созывает своих сторонников на митинг

02.01.2021 15:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Действующий президент США Дональд Трамп, отказывающийся признавать поражение на выборах, созывает своих сторонников на митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он должен пройти 6 января – в день, когда обе палаты американского Конгресса (Сенат и Палата представителей) официально утвердят итоги голосования коллегии выборщиков.

Сторонники Трампа хотят провести ему собственную инаугурацию в Facebook

В день, когда утвердят итоги голосования. Трамп созывает своих сторонников на митинг

Дональд Трамп до сих пор не согласен с подсчетом голосов и требует их пересчета, обращаясь в суды.

В соответствии с последними данными, за Джозефа Байдена проголосовали более 81 миллиона избирателей, за Дональда Трампа – свыше 74 миллионов.

Инаугурация избранного президента США должна состояться 20 января.

Люди в материале: Дональд Трамп, Джо Байден

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Действующий президент США Дональд Трамп, отказывающийся признавать поражение на выборах, созывает своих сторонников на митинг, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фонд спартовай салідарнасьці просіць пажыцьцёвай дыскваліфікацыі кіраўнікоў Беларускай фэдэрацыі футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика