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В день, когда утвердят итоги голосования. Трамп созывает своих сторонников на митинг
Источник материала: СТВ
Новости США. Действующий президент США Дональд Трамп, отказывающийся признавать поражение на выборах, созывает своих сторонников на митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дональд Трамп до сих пор не согласен с подсчетом голосов и требует их пересчета, обращаясь в суды.
В соответствии с последними данными, за Джозефа Байдена проголосовали более 81 миллиона избирателей, за Дональда Трампа – свыше 74 миллионов.
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Новости США. Действующий президент США Дональд Трамп, отказывающийся признавать поражение на выборах, созывает своих сторонников на митинг, сообщили в программе...
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