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В Беларуси резко подняли налог для операторов связи
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси резко подняли налог для операторов связи
Ставки выросли с 18 до 30%.
С 1 января в Беларуси повысили ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи — с 18% до 30%. Изменения ввели обновленным
Как говорится в документе, «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19 установить, что с 1 января 2021 г. до 1 января 2023 г. операторы сотовой подвижной электросвязи, а также назначенный в соответствии с законодательством оператор по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь уплачивают налог на прибыль по ставке 30 процентов».
В комментарии для
Ранее в пресс-службе МТС также отметили, что «возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов».
Кроме того, для айтишников все-таки отменили с 1 января льготы по подоходному налогу — ставку подняли с 9 до 13%. Ранее представители ИТ-рынка, комментируя возможное повышение налогов, говорили, что «такие изменения нарушат принцип, действующий в отношении ПВТ в течение последних 15 лет, а именно неизменность законодательства».
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Ставки выросли с 18 до 30%.
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