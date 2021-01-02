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Стартап, который создает искусственное мясо, получил $45 миллионов

02.01.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стартап, который создает искусственное мясо, получил $45 миллионов

  • 2.01.2021, 15:16
Стартап, который создает искусственное мясо, получил миллионов

Для изготовления мяса используют микробов из Национального парка Йеллоустоун в США.

Стартап из США получил финансирование в 45 000 000 долларов для создания веганского мяса для хот-догов, гамбургеров и наггетсов из необычного материала, пишет cursorinfo.co.il.

Все дело в том, что Nature’s Fynd создает белки для мяса, используя микробов из Национального парка Йеллоустоун. Если есть мясо из сои, то почему бы не попробовать сделать его и из микробов?

В 2008 году один из основателей Nature’s Fynd Марк Козубай исследовал грибковые формы жизни, которые могут выжить в экстремальных условиях для проекту NASA. Он обнаружил, что некоторые экстремофилы способны производить цельные белки в контролируемых условиях.

После этого открытия ученые разработали метод микробной ферментации с глицерином и крахмалом, который позволил получить целостный белок FY. Он содержит все девять аминокислот, богат клетчаткой и витаминами, а главное для его получения не требуется почва или животные. Традиционные белки, будь то мясо или бобовые, требуют большого количества ресурсов и затрат.

Для выращивания культур и животных необходима земля, энергия, люди, а также технологии. Для ферментации микробов требуется гораздо меньше. Генеральный директор Nature’s Fynd Томас Джонассказал: «Микробы могут удвоить свою биомассу за считанные часы, они чрезвычайно продуктивны. Они производят отличный белок, для которого не нужно сажать семена и собирать урожай через полгода. В производстве белка происходит революция, и в будущем, я думаю, людям будет все равно, от коров или микробов поступает продукт. Никто не привязан к способу получения, люди просто любят мясо».

На сегодня стартап собрал уже 113 000 000 долларов. Сейчас он ведет переговоры с несколькими ритейлерами, чтобы определить, какие продукты будут выведены на рынок уже в 2021 году.

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Для изготовления мяса используют микробов из Национального парка Йеллоустоун в США.
 
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