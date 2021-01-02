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В больнице скончался пьяный пешеход, который ночью перебегал дорогу и угодил под колеса

02.01.2021 15:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В больнице скончался мужчина 1975 года рождения, который минувшей ночью угодил под колеса автомобиля Lada. Автомобиль двигался по проспекту Жукова от улицы Пономаренко в направлении Либкнехта. Вблизи перекрестка Жукова — Пономаренко неподалеку от пешеходного перехода на дорогу выбежал человек. В результате наезда он получил телесные повреждения и сегодня скончался в больнице. Известно, что во время ДТП пешеход был пьян.

В больнице скончался пьяный пешеход, который ночью перебегал дорогу и угодил под колеса
В больнице скончался пьяный пешеход, который ночью перебегал дорогу и угодил под колеса

Это не единственный наезд на пьяного пешехода за последние сутки. Похожий случай произошел вчера вечером на проспекте Машерова. Мужчина, угодивший там под колеса, остался жив, но находится в больнице. ГАИ просит пешеходов следовать правилам дорожного движения и беречь себя, водителей — приближаясь к пешеходному переходу, заранее сбавлять скорость и учитывать погодные условия, а также сообщать о фактах нахождения на проезжей части нетрезвых участников дорожного движения.

 
 
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В больнице скончался мужчина 1975 года рождения, который минувшей ночью угодил под колеса автомобиля Lada. Автомобиль двигался по проспекту Жукова от улицы...
 
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