В больнице скончался пьяный пешеход, который ночью перебегал дорогу и угодил под колеса

Источник материала: Onliner

В больнице скончался мужчина 1975 года рождения, который минувшей ночью угодил под колеса автомобиля Lada. Автомобиль двигался по проспекту Жукова от улицы Пономаренко в направлении Либкнехта. Вблизи перекрестка Жукова — Пономаренко неподалеку от пешеходного перехода на дорогу выбежал человек. В результате наезда он получил телесные повреждения и сегодня скончался в больнице. Известно, что во время ДТП пешеход был пьян.









Это не единственный наезд на пьяного пешехода за последние сутки. Похожий случай произошел вчера вечером на проспекте Машерова. Мужчина, угодивший там под колеса, остался жив, но находится в больнице. ГАИ просит пешеходов следовать правилам дорожного движения и беречь себя, водителей — приближаясь к пешеходному переходу, заранее сбавлять скорость и учитывать погодные условия, а также сообщать о фактах нахождения на проезжей части нетрезвых участников дорожного движения.