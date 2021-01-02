Эстонский путешественник хочет написать книгу о Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Путешественник Март Рейман объехал больше ста стран. Дома, в Эстонии, у него часто спрашивали, о какой стране он напишет свою первую книгу. И Март выбрал Беларусь.

Даже о далеких странах Азии эстонцы знают больше, чем о Беларуси, уверяет путешественник. Притом, что у Беларуси и Эстонии много общего и если бы жители обеих стран лучше присмотрелись друг к другу, могли бы это заметить, говорит Март.

В нашей стране больше всего его заинтересовал агроэкотуризм. И не просто так - сельская жизнь - это специализация Марта.

Что Беларуси стоит сберечь и каких ошибок Эстонии не повторять, смотрите на видео.

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