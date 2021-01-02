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Эстонский путешественник хочет написать книгу о Беларуси
02.01.2021 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Путешественник Март Рейман объехал больше ста стран. Дома, в Эстонии, у него часто спрашивали, о какой стране он напишет свою первую книгу. И Март выбрал Беларусь.
© Sputnik Максим Богданович
Даже о далеких странах Азии эстонцы знают больше, чем о Беларуси, уверяет путешественник. Притом, что у Беларуси и Эстонии много общего и если бы жители обеих стран лучше присмотрелись друг к другу, могли бы это заметить, говорит Март.
В нашей стране больше всего его заинтересовал агроэкотуризм. И не просто так - сельская жизнь - это специализация Марта.
Что Беларуси стоит сберечь и каких ошибок Эстонии не повторять, смотрите на видео.
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Эстонец Март Рейман так заинтересовался Беларусью, что решил написать о ней книгу. Смотрите, почему.
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