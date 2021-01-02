СК отказался освободить журналистку Екатерину Андрееву под поручительство

Екатерина во время работы на марше





"Еврорадио" . Об этом 2 января сообщили в БАЖ, передает





"В ходе предварительного расследования собраны исчерпывающие доказательства в достаточном объеме, указывающие на совершение Бахваловой К. А. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Республики Беларусь. К обвиняемой Бахваловой К. А. законно и обоснованно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, оснований для отмены ее нет", — ответили следователи.





Ранее подобный отказ СК прислал на ходатайства об освобождении Дарьи Чульцовой.





Напомним, журналисток обвиняют в организации беспорядков. Андрееву и Чульцову задержали в одном из домов на "площади перемен" 15 ноября после стрима с акции, которая проходила в память о Романе Бондаренко.





Кроме Андеевой и Чульцовой, уголовное дело возбуждено против журналистки TUT.BY Катерины Борисевич — по факту "разглашения медицинской тайны, повлекшей тяжкие последствия". Борисевич опубликовала анализы Бондаренко, которые свидетельствуют, что в его крови не было алкоголя.





Также под стражей остаются сотрудники белорусского Пресс-клуба, их обвиняют в уклонении от уплаты налогов.