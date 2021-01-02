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СК отказался освободить журналистку Екатерину Андрееву под поручительство

02.01.2021 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет отказал в удовлетворении ходатайств председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, главных редакторов газеты "Новы час" Оксаны Колб, газеты "Народная Воля" Иосифа Середича, журналиста Валерия Калиновского об освобождении журналистки “Белсата” Екатерины Андреевой (Бахваловой) под личное поручительство.


Екатерина во время работы на марше

Об этом 2 января сообщили в БАЖ, передает "Еврорадио".

"В ходе предварительного расследования собраны исчерпывающие доказательства в достаточном объеме, указывающие на совершение Бахваловой К. А. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Республики Беларусь. К обвиняемой Бахваловой К. А. законно и обоснованно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, оснований для отмены ее нет", — ответили следователи.

Ранее подобный отказ СК прислал на ходатайства об освобождении Дарьи Чульцовой.

Напомним, журналисток обвиняют в организации беспорядков. Андрееву и Чульцову задержали в одном из домов на "площади перемен" 15 ноября после стрима с акции, которая проходила в память о Романе Бондаренко.

Кроме Андеевой и Чульцовой, уголовное дело возбуждено против журналистки TUT.BY Катерины Борисевич — по факту "разглашения медицинской тайны, повлекшей тяжкие последствия". Борисевич опубликовала анализы Бондаренко, которые свидетельствуют, что в его крови не было алкоголя.

Также под стражей остаются сотрудники белорусского Пресс-клуба, их обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
 
 
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Следственный комитет отказал в удовлетворении ходатайств председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, главных редакторов газеты "Новы час"...
 
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