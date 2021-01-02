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В Бресте на протестующего с БЧБ-причёской начали уголовное дело
Источник материала: Партизан
В Бресте на протестующего с БЧБ-причёской начали уголовное дело. 31 декабря к родителям Андрея Приставко пришли с обыском,
Андрей Приставко / "Бинокль"
Следователи сказали, что уголовное дело начало в связи с участием Андрея в организации (чего — не уточнили), а наказание, которое ему грозит, — от 1 до 3 лет за решёткой.
Андрей Приставко известен на весь Брест. Седеюший мужчина покрасил часть волос в красный цвет — так, чтобы на голове чередовались белый и красный цвета. Заметного протестующего задерживали 7 раз. Новый год он встретил в изоляторе — отбывая сутки за одиночный пикет.
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В Бресте на протестующего с БЧБ-причёской начали уголовное дело. 31 декабря к родителям Андрея Приставко пришли с обыском, пишет "Бинокль".
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