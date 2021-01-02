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Курс биткоина превысил отметку в 30 тысяч долларов. Это новый рекорд
Источник материала: Tut.by
Курс биткоина 2 января превысил отметку в 30 тысяч долларов. По данным сервиса Coinbase, по состоянию на 15.55 криптовалюта стоила 30 605 доллара за монету.
Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance
А 27 декабря биткоин
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Курс биткоина 2 января превысил отметку в 30 тысяч долларов. По данным сервиса Coinbase, по состоянию на 15.55 криптовалюта стоила 30 605 доллара за монету.
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