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Курс биткоина превысил отметку в 30 тысяч долларов. Это новый рекорд

02.01.2021 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс биткоина 2 января превысил отметку в 30 тысяч долларов. По данным сервиса Coinbase, по состоянию на 15.55 криптовалюта стоила 30 605 доллара за монету.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась.

А 27 декабря биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс биткоина 2 января превысил отметку в 30 тысяч долларов. По данным сервиса Coinbase, по состоянию на 15.55 криптовалюта стоила 30 605 доллара за монету.
 
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