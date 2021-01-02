Курс биткоина превысил отметку в 30 тысяч долларов. Это новый рекорд

Источник материала: Tut.by

Курс биткоина 2 января превысил отметку в 30 тысяч долларов. По данным сервиса Coinbase, по состоянию на 15.55 криптовалюта стоила 30 605 доллара за монету.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась.

А 27 декабря биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости.