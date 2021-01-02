Источник материала: Ежедневник

На фоне обвала спроса на нефть, связанного с пандемией, и новой сделки ОПЕК+ объем добычи в России сократился до минимума за последние девять лет. В 2019 году он побил рекорд с момента распада СССР.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Добыча нефти в России опустилась до исторического минимума за последние 10 лет На фоне обвала спроса на нефть, связанного с пандемией, и новой сделки ОПЕК+ объем добычи в России сократился до минимума за последние девять лет. В 2019 году он побил...

В 2020 году объем добычи сырой нефти и конденсата в России сократился на 8,6% по сравнению с 2019-м и составил 512,68 млн т, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, входит в структуру Минэнерго). Этот показатель стал минимальным за последние девять лет и приблизился к десятилетнему минимуму: в 2010 году он составил 512,3 млн т.Среднесуточная добыча оказалась на уровне 10,27 млн баррелей (с поправкой на високосный год).Крупнейшим добытчиком нефти в России остается «Роснефть»: на ее долю пришлось 179,96 млн т (35,1% от общей добычи). Вслед за ней идут: ЛУКОЙЛ — 73,43 млн т (14,32%); «Сургутнефтегаз» — 54,75 млн т (10.68%); «Газпром нефть» — 38,92 млн т (7,59%); «Татнефть» — 26,01 млн т (5,07%).Все крупнейшие компании сократили объем добычи нефти и конденсата по сравнению с прошлым годом и год к году (декабрь 2020-го по сравнению с декабрем 2019-го). Исключение составляет лишь НОВАТЭК (11,8 млн т, 2,3% от общего объема добычи нефти в России) — объем добычи у этой компании в декабре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в годовом выражении добыча также сократилась (на 0,5%), пишет