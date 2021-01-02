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А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Источник материала: СТВ
В каждой стране есть свои новогодние традиции. Для кого-то это носки с праздничными конфетами и Санта-Клаус, а для кого-то это оливье, мандарины и Дед Мороз. И, конечно, у всех есть свои новогодние фильмы, без которых трудно представить этот праздник.
Культовыми картинами для очень многих людей являются «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Сами эти фильмы видели множество раз все, а вот как они снимались – мало кто. И теперь это можно исправить.
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В каждой стране есть свои новогодние традиции. Для кого-то это носки с праздничными конфетами и Санта-Клаус, а для кого-то это оливье, мандарины и Дед Мороз. И,...
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