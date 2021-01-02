ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов

02.01.2021 16:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В каждой стране есть свои новогодние традиции. Для кого-то это носки с праздничными конфетами и Санта-Клаус, а для кого-то это оливье, мандарины и Дед Мороз. И, конечно, у всех есть свои новогодние фильмы, без которых трудно представить этот праздник.

Культовыми картинами для очень многих людей являются «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Сами эти фильмы видели множество раз все, а вот как они снимались – мало кто. И теперь это можно исправить.

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
Фото из открытых источников 

А вы замечали один интересный киноляп в «Иронии судьбы»? Он действительно говорит о том, что в судьбе есть определённая ирония – подробности здесь.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В каждой стране есть свои новогодние традиции. Для кого-то это носки с праздничными конфетами и Санта-Клаус, а для кого-то это оливье, мандарины и Дед Мороз. И,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Протесты в Хабаровске: жители города вышли на митинг в двадцатиградусный мороз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика